Гавана: кубинская жизнь без прикрас

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Здесь нет холодных зимних ветров, а только солнечные дни с комфортной температурой воздуха +22…+25 ℃, а море радует теплом — вода не опускается ниже +24 ℃.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Белоснежные пляжи Варадеро, где крупные волны гасит коралловый риф, идеально подходят для спокойного плавания и дайвинга. Любители активного отдыха могут отправиться на острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, где кайтсерфинг особенно популярен.

Для тех, кто хочет узнать жизнь Кубы настоящей, без прикрас, Гавана — идеальный выбор. Океан, старинные улицы с ретроавтомобилями, ром, сигары и музыка на каждом углу. Но это и место, где можно увидеть настоящую Кубу — бедность, очереди за продуктами и выживание в условиях ограниченных ресурсов.

Жильё на Кубе можно найти бюджетно: местные сдают касы — комнаты в своих домах, которые обойдутся в 200-300 $ в месяц. Однако важно быть осторожным с ценностями — страна известна своими случаями воровства, и путешественники советуют хранить ценные вещи у хозяев жилья.

Несмотря на сложности, отзывы о зимовке на Кубе в основном положительные: низкие цены на жильё, невероятная природа и открытые, жизнерадостные кубинцы, которые готовы делиться своим гостеприимством.

Уточнения

Гава́на (исп. La Habana [aβana] — Абана, полностью San Cristóbal de La Habana) — столица и крупнейший город Республики Куба, политический, экономический и культурный центр страны, одна из 16 её провинций. Площадь большой Гаваны составляет 728,25 км², город поделён на 15 муниципалитетов.

