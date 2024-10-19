Городской совет Кракова одобрил введение туристического сбора

Один из самых посещаемых городов Европы, собирается ввести туристический налог, присоединившись к числу городов, пытающихся справиться с избыточным потоком гостей.
По сообщениям польских СМИ, местные жители всё чаще ощущают себя как туристы в собственном городе, и эта проблема становится всё более актуальной.
Городской совет Кракова одобрил резолюцию, позволяющую муниципалитету взимать туристический сбор.
Попытки ввести такой налог уже предпринимались в 2014 году, но тогда они провалились из-за несоответствия экологическим требованиям.
Теперь, после долгих обсуждений, власти готовы снова попробовать ввести дополнительные сборы для туристов.
Овертуризм приводит к социальному недовольству и напряжённости, особенно в крупных европейских городах, где жители всё чаще чувствуют себя гостями в собственных домах».
Краков не единственный, кто пытается регулировать туристические потоки.
Другие города, такие как Афины, Барселона, Мадрид и Будапешт, также рассматривают возможность введения ограничений на краткосрочную аренду жилья и других мер по борьбе с овертуризмом.
Многие уже увеличили туристические налоги, а некоторые прямо просят гостей воздержаться от поездок.
Европа, похоже, устала от нескончаемого наплыва туристов и начинает принимать решительные меры по управлению потоками.
Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины налог на прибыль корпораций или налог на прибыль.
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