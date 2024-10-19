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Городской совет Кракова одобрил введение туристического сбора

1:30
Туризм

Один из самых посещаемых городов Европы, собирается ввести туристический налог, присоединившись к числу городов, пытающихся справиться с избыточным потоком гостей.

Городской совет Кракова одобрил введение туристического сбора
Фото: wikimapia by Witia, CC BY-SA 3.0

По сообщениям польских СМИ, местные жители всё чаще ощущают себя как туристы в собственном городе, и эта проблема становится всё более актуальной.

Городской совет Кракова одобрил резолюцию, позволяющую муниципалитету взимать туристический сбор.

Попытки ввести такой налог уже предпринимались в 2014 году, но тогда они провалились из-за несоответствия экологическим требованиям.

Теперь, после долгих обсуждений, власти готовы снова попробовать ввести дополнительные сборы для туристов.

Овертуризм приводит к социальному недовольству и напряжённости, особенно в крупных европейских городах, где жители всё чаще чувствуют себя гостями в собственных домах».

Краков не единственный, кто пытается регулировать туристические потоки.

Другие города, такие как Афины, Барселона, Мадрид и Будапешт, также рассматривают возможность введения ограничений на краткосрочную аренду жилья и других мер по борьбе с овертуризмом.

Многие уже увеличили туристические налоги, а некоторые прямо просят гостей воздержаться от поездок.

Европа, похоже, устала от нескончаемого наплыва туристов и начинает принимать решительные меры по управлению потоками.

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины налог на прибыль корпораций или налог на прибыль.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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