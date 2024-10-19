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Почему Париж разочаровывает: тёмная сторона города любви

1:50
Туризм

Париж — город контрастов и противоречий, и именно это делает его таким привлекательным для туристов. Он не всегда выглядит идеальным, а иногда даже отпугивает неопрятностью. Но в этом есть своё очарование, и блогер решила рассказать о менее глянцевой стороне столицы пятой республики, о которой не принято говорить.

Почему Париж разочаровывает: тёмная сторона города любви
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Проблемы Парижа

  1. Нехватка парковочных мест. Несмотря на популярность велосипедов и мотоциклов, для них тоже нужны стоянки, и чаще всего они занимают проезжую часть, тротуары или пешеходные зоны. В час пик в многолюдных местах передвигаться бывает просто невозможно — всё заставлено транспортом.
  2. Романтичные узкие улочки, которые на деле создают массу неудобств. Для местных жителей эти очаровательные улочки превращаются в препятствия: по ним трудно пройти, проехать и даже развернуться. Это вызывает сложности не только для пешеходов, но и для служб экстренного реагирования и мусороуборочных машин. Для туристов узкие улочки тоже могут быть неудобны из-за пробок.
  3. Постоянные ремонтные работы. С одной стороны, это свидетельствует о заботе о городе, но с другой — строительные леса и ограждения портят облик Парижа, особенно когда работы затягиваются.
  4. Наиболее острые проблемы, по мнению блогера, — это бездомные и мусор. В центре города можно встретить множество бездомных, что создает определённое напряжение. С мусором ситуация не лучше: его можно увидеть буквально повсюду.

И все же, несмотря на все недостатки, Париж остается одним из тех городов, куда туристы готовы возвращаться снова и снова, не обращая внимания на его недостатки.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023). Центр агломерации Большой Париж (6,6 млн), ядро исторического региона Иль-де-Франс (более 12 млн). Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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