Новый или старый загранпаспорт: что выбрать и как сэкономить время

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2024 года госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца с электронным чипом повысится, что станет важным изменением для всех, кто планирует получить документ для выезда за границу.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, PDM

Эксперты рекомендуют оформлять загранпаспорт в отделении паспортного стола или МФЦ по месту регистрации.

Это позволит сократить срок изготовления документа до одного месяца, если отсутствуют основания для срочного оформления. Если же подавать документы в другом городе, где человек не зарегистрирован, процесс может занять больше времени.

При выборе между загранпаспортами нового и старого образца стоит учитывать следующие отличия.

Срок действия : старый образец действует 5 лет, новый — 10 лет.

: старый образец действует 5 лет, новый — 10 лет. Возможность вписать детей : в паспорт старого образца можно внести детей до 14 лет. В новом паспорте дети не вписываются — на каждого ребёнка нужно оформить отдельный документ.

: в паспорт старого образца можно внести детей до 14 лет. В новом паспорте дети не вписываются — на каждого ребёнка нужно оформить отдельный документ. Особенности подачи: при личной подаче заявления на паспорт нового образца, содержащий электронный чип, заявитель проходит процедуру цифрового фотографирования. В МФЦ сканируются отпечатки пальцев у граждан от 12 лет.

При этом размер пошлины останется прежним для паспортов старого образца.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

