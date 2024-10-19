Новый или старый загранпаспорт: что выбрать и как сэкономить время

С 2024 года госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца с электронным чипом повысится, что станет важным изменением для всех, кто планирует получить документ для выезда за границу.
Эксперты рекомендуют оформлять загранпаспорт в отделении паспортного стола или МФЦ по месту регистрации.
Это позволит сократить срок изготовления документа до одного месяца, если отсутствуют основания для срочного оформления. Если же подавать документы в другом городе, где человек не зарегистрирован, процесс может занять больше времени.
При выборе между загранпаспортами нового и старого образца стоит учитывать следующие отличия.
При этом размер пошлины останется прежним для паспортов старого образца.
Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.