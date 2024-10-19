Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польза рябины для детей и беременных: что нужно знать
Видеорегистраторы пока разрешены: автоюрист рассказал, что нельзя ставить в машине
Какое мясо полезнее: индейка против курицы
Актриса Самбурская заявила, что ей необходимо 5 миллионов рублей в месяц
Воздух, который убивает: города, где загрязнение достигает критических уровней
Премиальное жильё в Москве: рост спроса и сокращение средней площади квартир
Какие супы могут вызвать проблемы с пищеварением
Секреты выращивания ландыша: украсьте свой сад этим цветком
Три повседневные привычки, которые ускоряют старение кожи лица

Новый или старый загранпаспорт: что выбрать и как сэкономить время

1:25
Туризм

С 2024 года госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца с электронным чипом повысится, что станет важным изменением для всех, кто планирует получить документ для выезда за границу.

Новый или старый загранпаспорт: что выбрать и как сэкономить время
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, PDM

Эксперты рекомендуют оформлять загранпаспорт в отделении паспортного стола или МФЦ по месту регистрации.

Это позволит сократить срок изготовления документа до одного месяца, если отсутствуют основания для срочного оформления. Если же подавать документы в другом городе, где человек не зарегистрирован, процесс может занять больше времени.

При выборе между загранпаспортами нового и старого образца стоит учитывать следующие отличия.

  • Срок действия: старый образец действует 5 лет, новый — 10 лет.
  • Возможность вписать детей: в паспорт старого образца можно внести детей до 14 лет. В новом паспорте дети не вписываются — на каждого ребёнка нужно оформить отдельный документ.
  • Особенности подачи: при личной подаче заявления на паспорт нового образца, содержащий электронный чип, заявитель проходит процедуру цифрового фотографирования. В МФЦ сканируются отпечатки пальцев у граждан от 12 лет.

При этом размер пошлины останется прежним для паспортов старого образца.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Какие супы могут вызвать проблемы с пищеварением
Секреты выращивания ландыша: украсьте свой сад этим цветком
Три повседневные привычки, которые ускоряют старение кожи лица
Как новая квантовая модель ускоряет расчеты числа Пи
Кому выгоднее брать китайские шины: корпоративные клиенты переходят на бренды из КНР
Городской совет Кракова одобрил введение туристического сбора
Как отмена льготной ипотеки повлияла на цены на новостройки в разных городах России
Банк России оштрафовал Совкомбанк за сокрытие информации
Как сделать котлеты пышными и мягкими: секрет шеф-повара
SHAMAN необходима лёгкость в отношениях — звёздный астролог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.