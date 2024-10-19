Секреты безопасного багажа: как защитить чемодан от повреждений во время полета

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудник службы обработки багажа советует всем путешественникам использовать персонализированные бирки на чемоданах, поскольку многие сумки выглядят одинаково и попадают на один и тот же рейс.

Фото: www.freepik.com

Он рекомендует прикреплять бирку с именем и адресом, чтобы можно было легко опознать свою сумку. Также помогут уникальные ремешки, которые можно обернуть вокруг чемодана для его отличия от других.

Чтобы минимизировать вероятность повреждений багажа, эксперт по путешествиям советует выбирать чемоданы с жестким корпусом, мягкой внутренней подкладкой и четырьмя прочными колесами.

По его мнению, это лучший вариант для путешествий, так как такие чемоданы более устойчивы к ударам и менее подвержены износу. Колеса особенно важны, поскольку они помогают избежать бросков сумок при погрузке и разгрузке.

Эксперт отмечает, что дополнительные функции, такие как жесткий корпус и качественная подкладка, играют важную роль в защите содержимого чемодана. Это позволяет путешественникам быть уверенными в сохранности своих вещей.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

