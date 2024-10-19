В Великом Устюге планируют принять более 400 тысяч гостей в зимнем сезоне

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что свыше 400 тысяч туристов планируют принять в Великоустюгском округе в зимнем сезоне. Соответствующая информация опубликована на портале правительства области.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По словам губернатора, Вологда, Череповец, Кирилловский, Тотемский и Великоустюгский округа зимой являются самыми популярными местами для отдыха путешественников.

"Основные точки притяжения туристов в зимний турсезон — Вологда, Череповец, Кирилловский и Тотемский округа. Безусловный лидер — Великоустюгский округ — родина Деда Мороза. В предстоящий зимний сезон с декабря 2024 года по март 2025 года на территории муниципалитета ожидается приём более 400 тысяч посетителей", — сообщил он.

Георгий Филимонов добавил, что нагрузка на инфраструктуру и курорты будет увеличиваться. Поэтому важно создать условия для комфортного и безопасного времяпрепровождения туристов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Великий Устюг лидирует по числу бронирований на Новый год.

Уточнения

Вели́кий У́стюг — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области.

