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В Архызе создадут экстрим-парк с 19-метровыми качелями над пропастью

1:01
Туризм

На горнолыжном курорте "Архыз" в 2024-2025 годах появится ряд объектов для любителей экстремальных развлечений. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на гендиректора места отдыха Романа Киранчука.

В Архызе создадут экстрим-парк с 19-метровыми качелями над пропастью
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, CC BY-SA 4.0

По его словам, на курорте планируют открыть канатную дорогу и экстрим-парк. 

"Планируем с запуском канатной дороги "Орбита" на высоте 3016 метров создать экстрим-парк. Будут подвесной мост, виа феррата, зиплайн, а также большие 19-метровые качели над пропастью", — сообщил Роман Киранчук.

Он уточнил, что новые объекты "Архыза" планируют открыть для туристов в следующем году. При этом уже к началу ноября 2024-го на курорте рассчитывают запустить 7-метровые экстремальные качели на верхней станции канатной дороги "Северное сияние".

Ранее Pravda.Ru писала, что жители России создадут символ "Архыза".

Уточнения

Всесезонный горный курорт "Архыз" — курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, сочетающий зимние и летние виды туризма.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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