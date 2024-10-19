В Архызе создадут экстрим-парк с 19-метровыми качелями над пропастью

На горнолыжном курорте "Архыз" в 2024-2025 годах появится ряд объектов для любителей экстремальных развлечений. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на гендиректора места отдыха Романа Киранчука.
По его словам, на курорте планируют открыть канатную дорогу и экстрим-парк.
"Планируем с запуском канатной дороги "Орбита" на высоте 3016 метров создать экстрим-парк. Будут подвесной мост, виа феррата, зиплайн, а также большие 19-метровые качели над пропастью", — сообщил Роман Киранчук.
Он уточнил, что новые объекты "Архыза" планируют открыть для туристов в следующем году. При этом уже к началу ноября 2024-го на курорте рассчитывают запустить 7-метровые экстремальные качели на верхней станции канатной дороги "Северное сияние".
Ранее Pravda.Ru писала, что жители России создадут символ "Архыза".
Всесезонный горный курорт "Архыз" — курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, сочетающий зимние и летние виды туризма.
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