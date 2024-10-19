Дорога в Таиланд: сколько стоит отдых в Королевстве для жителей Томска

В октябре 2024 года томские жители получили приятную новость: в расписании местного аэропорта им. Камова снова появилось зарубежное направление. С ноября из Томска можно будет совершать прямые перелеты в Таиланд, пишет Tomsk.mk.ru.
На сайтах местных туристических агентств вновь появились предложения туров в королевство Таиланд для жителей Томска. Журналисты изучили эти предложения и пришли к выводу, что поездка на курорты Таиланда остается достаточно дорогим удовольствием, которое позволить себе может далеко не каждый житель города.
Стоимость тура продолжительностью 13 дней на двоих с вылетом из Томска начинается от 181 тысячи рублей. Встречаются и более дорогие предложения, достигающие 400 тысяч рублей за аналогичный период.
Даже сейчас можно приобрести путевки в Таиланд на новогодние праздники, хотя традиционно туры в такие даты обходятся существенно дороже. Поездка из Томска в Паттайю на двоих с вылетом 31 декабря будет стоить минимум 230 тысяч рублей, в эту сумму включены перелет, проживание и завтраки. Остальное туристам придется оплачивать отдельно.
Не исключено, что дополнительно клиентам придется доплачивать за топливный сбор и страховку от невыезда.
Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.