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BRICS Pay могут запустить для оплаты в Турции, Египте и на Мальдивах

1:01
Туризм

По словам Андрея Михайлишина, руководителя целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы "Финансовые услуги" Делового совета БРИКС, Россия планирует запустить платёжный сервис BRICS Pay для иностранных туристов к концу 2024 года в популярных туристических странах, таких как Турция, Египет и Мальдивы.

BRICS Pay могут запустить для оплаты в Турции, Египте и на Мальдивах
Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

Система позволит иностранцам расплачиваться с помощью карт Visa и Mastercard внутри России, а также использовать карту "Мир" за границей. Приложение BRICS Pay вскоре станет доступно для скачивания в App Store и Google Play.

В 2025 году сервис планируют расширить для российских пользователей, что позволит им совершать платежи в туристических странах. Кроме того, система будет полезна трудовым мигрантам, которые смогут пополнять карты в российских банках, а их семьи — использовать средства за рубежом.

Уточнения

БРИКС - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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