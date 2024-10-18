В полтора раза чаще ЧП происходят с незарегистрированными тургруппами

По данным заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергея Калугина, незарегистрированные в МЧС РФ туристические группы в 1,5 раза чаще попадают в чрезвычайные ситуации.
Всего за летний сезон в России путешествовали почти 20 тыс. групп туристов общей численностью 940 тыс. человек, и помощь спасателей потребовалась 62 раза, при этом были спасены 129 человек.
Ранее правила регистрации туристских групп были упрощены, а кроме того, рассматривается вопрос о подаче заявлений о туристических мероприятиях через цифровые сервисы Минэкономразвития и МЧС.
В настоящее время зарегистрировать туристический маршрут можно через онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС России или другими способами.
ЧП - чрезвычайное происшествие.
МЧС России - федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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