Туман стал причиной задержки 8 авиарейсов в Барнауле

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

По сообщению Министерства транспорта Алтайского края, в аэропорту Барнаула им. Германа Титова из-за тумана были задержаны 8 авиарейсов.

Фото: unsplash.com by Bara Cross baracross, PDM

"В связи с ухудшением погодных условий, а именно образованием густого тумана, аэропорт города Барнаула сообщает о задержке рейсов. В настоящий момент задержано отправление восьми авиарейсов. Четыре рейса Барнаул-Москва, Барнаул-Екатеринбург, Барнаул-Сочи, Барнаул-Казань и Барнаул-Санкт-Петербург", — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, видимость на взлётно-посадочной полосе снизилась, что вынудило авиакомпании приостановить отправление и прибытие самолетов.

В ведомстве добавили, что специалисты аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Они также рекомендовали путешественникам следить за актуальной информацией о рейсах на официальном сайте аэропорта или через мобильные приложения авиакомпаний.

Уточнения

Барнау́л - город в России, административный центр Алтайского края (с 1937 года) и одноимённого городского округа.



Тума́н - атмосферное явление — скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частицами воды.



