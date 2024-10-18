Россиянам назвали самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул

Петербург возглавил список популярных маршрутов для романтических новогодних каникул

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Санкт-Петербург стал лидером среди российских городов для зимнего романтического отдыха: такой выбор сделали 25% влюблённых пар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса OneTwoTrip.

Фото: unsplash.com by Tommy Tong tommyung, PDM

На втором месте оказалась Москва, где оформлен каждый пятый заказ на поездку. Третью позицию занял Сочи с 10% бронирований.

Более половины пар (58%) планируют провести каникулы от четырёх до семи дней. В основном туристы предпочитают четырёхзвёздочные отели с средней ценой номера около 11 тысяч рублей за ночь.

Что касается зарубежных поездок, то 53% пар уже выбрали отдых за границей, что на 40 процентных пунктов выше по сравнению с прошлым годом. Как и в России, большинство влюблённых останавливаются в четырёхзвёздочных гостиницах, однако там средняя стоимость проживания составляет 15 тысяч рублей за сутки.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России.

