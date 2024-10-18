Минэкономразвития разработает календарь зимних мероприятий для туристов

В России создадут календарь зимних мероприятий для туристов

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития Российской Федерации работает над созданием единого календаря событий, который будет содержать все зимние мероприятия, проводимые в стране для туристов. Об этом сообщил министр Максим Решетников, как передает РИА Новости.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

"Прошу регионы до конца ноября направить свои программы в министерство. Будем продвигать эти активности через национальный туристический портал, чтобы привлечь больше путешественников", — сказал министр.

Решетников также поручил подготовить гостиницы и туристические объекты к старту зимнего сезона. Он отметил, что Ростехнадзору необходимо проверить работоспособность канатных дорог и фуникулеров, а МЧС должна обеспечить безопасность отдыхающих на горнолыжных склонах.