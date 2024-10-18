Туристический налог введут в Республике Алтай с 2025 года

В Республике Алтай с 2025 года введут туристический налог

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С 1 января 2025 года в Республике Алтай введут новый туристический налог, который должны будут уплачивать как юридические лица, так и физические лица, предоставляющие временные места для проживаний. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

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Следует отметить, что данная мера коснется исключительно тех объектов, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.

На начальном этапе налог составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей. В будущем его размер может увеличиться до 5%. Льготы и финальные решения по ставке налога будут определяться на уровне местных властей.

По прогнозам Министерства экономического развития Республики Алтай, новый налоговый сбор позволит региональному бюджету пополниться на сумму не менее 134,2 миллиона рублей в год.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами. Входит в состав субширотной горной страны «горы Южной Сибири».

