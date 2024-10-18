Казахстан и Азербайджан стали популярными маршрутами для путешественников

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм



Развивающиеся страны, привлекающие внимание туристов, заметно отличаются от традиционно популярных направлений, таких как США и Великобритания. Рост интереса у туристов особенно выражен в Казахстане и Азербайджане. Количество поисковых запросов от путешественников увеличилось на 491% и 404% соответственно.

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Казахстан

Популярность Казахстана возросла благодаря безвизовому режиму, улучшенному транспортному сообщению и прямым рейсам в Алматы, которые занимают всего пару часов. Социальные сети также сыграли значительную роль в продвижении страны, привлекая внимание инфлюенсеров, вдохновляющих на путешествия.

Азербайджан

По данным MakeMyTrip, интерес к стране вырос на 404%. Прямые рейсы в Баку за мгновение делают Азербайджан легкодоступным вариантом для тех, кто хочет почувствовать европейскую атмосферу без необходимости оформления сложной шенгенской визы. Простота получения электронной визы повышает привлекательность направления.

Уточнения

Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).



Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе. Население, по оценочным данным на февраль 2020 года, составляет более 10 млн человек, территория — 86 600 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Закавказья.

