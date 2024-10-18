Как закон о сельском туризме поможет развитию регионов

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сельский туризм получил официальное признание и теперь закреплен на законодательном уровне как одно из направлений внутреннего туризма и развития сельских территорий.

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., PDM

Это понятие включает посещение сельской местности и малых городов с населением до 30 тысяч человек для отдыха, знакомства с традиционным образом жизни народов России, их культурой и обычаями, а также для изучения работы аграриев.

Организовывать подобные туристические услуги смогут только сельхозпроизводители.Сейчас доля сельского туризма в общем объеме путешествий по России не превышает 1,5%, по данным Россельхозбанка.

Новый закон поможет формировать более точные статистические данные по организациям, работающим в этой сфере, и откроет доступ к адресной государственной поддержке.

Эксперт подчеркивает, что закон будет способствовать развитию сельского туризма как самостоятельного направления наравне с историко-культурным, автомобильным и другими видами туризма.

Согласно прогнозам Россельхозбанка, в ближайшие три года число сельских туристов может увеличиться до 7 миллионов в год. Дополнительный доход фермеров от этого направления составит 250 миллиардов рублей ежегодно, что соответствует 5% от общего дохода крестьянских фермерских хозяйств.

Уточнения

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах мира. В мировом сельском хозяйстве занято около 1 млрд экономически активного населения (ЭАН).

