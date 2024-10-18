Туристы выбирают самые популярные города для январских каникул вдвоем

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты проанализировали бронирования отелей на январские праздники и выяснили, куда пары планируют отправиться на романтические каникулы.

Более половины путешественников (58%) предпочли провести от четырех до семи дней вдвоем, выбирая в основном четырехзвездочные гостиницы со средней стоимостью 11 тысяч рублей за ночь.

Самым популярным городом для зимних романтических путешествий стал Санкт-Петербург — его выбрала четверть пар.

Москва заняла второе место по популярности с долей в 20% от всех заказов, а на третьем оказался Сочи, куда отправится 10% пар.

Более половины (53%) пар предпочли зарубежные направления, что на 40% больше, чем в прошлом году. Наиболее востребованы отели класса "четыре звезды" со средней стоимостью 15 тысяч рублей за сутки.

Дубай и Паттайя стали лидерами среди зарубежных направлений — их выбрали по 5% путешественников, за ними следуют Стамбул и Минск с долей около 4%.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.



