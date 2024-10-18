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Мэр Сочи пообещал создать на курорте тёплую обстановку Нового года

1:08
Туризм

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил в Telegram-канале, что в городе рассчитывают принять 300 тысяч туристов на зимних каникулах.

Мэр Сочи пообещал создать на курорте тёплую обстановку Нового года
Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Мэр курорта отметил, что к праздникам Сочи будет ярко украшен. 

"Украсим более 50 новых территорий, а всего по городу их планируется около 150. И большинство — в Адлерском районе и горном кластере, где каждую зиму много гостей с детьми", — сообщил Андрей Прошунин.

Он добавил, что узнал о предпочтениях в украшениях благодаря отзывам. По словам градоначальника, туристам и жителям Сочи нравились световые конструкции, которыми украсили курорт в 2023-м. Их обязательно используют и в этом году. 

"Наши учреждения, объекты санкура и общепита тоже получат рекомендации по стилю оформления. Во всех районах курорта создадим тёплую обстановку главного семейного праздника", — заключил мэр города.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи начали готовить новогоднее оформление курорта.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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