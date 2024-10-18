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В Домбае установят арт-объект в виде кавказского зубра

1:04
Туризм

В посёлке Домбай появится арт-объект в виде кавказского зубра высотой 2,5 метра и длиной 3 метра. Он будет символизировать горнолыжный курорт республики. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя регионального министерства туризма и курортов.

В Домбае установят арт-объект в виде кавказского зубра
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Достопримечательность должна появиться до конца 2024 года.

"В рамках проекта по обустройству туристического центра Домбая до конца этого года установим арт-объект в виде зубра, символа нашего знаменитого курорта, а также более 20 информационных щитов и навигационных указателей, новые санитарные точки и контейнерную площадку ТБО [твёрдые бытовые отходы — ред.]", — сообщил собеседник агентства.

Известно, что арт-объект установят на набережной реки Аманауз. Его изготовят из листового металла в технике "Мозаика" и оснастят подсветкой.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Екатеринбурге открыли арт-объект с цитатой на языке жестов.

Уточнения

Домба́й — горная территория в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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