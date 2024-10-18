Как путешествовать по Германии без постоянного места жительства

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Его "дом" — это вагон, а ежедневная рутина — это путешествия с одного конца страны на другой. 17-летний немецкий цифровой кочевник, живёт необычной жизнью — он обосновался в поездах.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, CC BY-SA 4.0

Лассе Столли уже полтора года путешествует по Германии, ежедневно преодолевая около 600 миль на поездах Deutsche Bahn.

С безлимитной железнодорожной картой Bahncard 100 он ездит первым классом, ночует в ночных поездах, завтракает в залах ожидания и принимает душ в общественных бассейнах.

После завершения школы Лассе принял решение следовать своей страсти к путешествиям, покинув родной Шлезвиг-Гольштейн летом 2022 года.

С тех пор он исследует Германию, выбирая направление в зависимости от настроения: сегодня это море на севере, завтра — оживлённый Берлин, а послезавтра — Альпы для похода.

Ночью он спит, пока поезд мчится к очередному пункту назначения. Необычный образ жизни требует гибкости и минимализма.

Подросток старается путешествовать налегке, ограничиваясь самым необходимым — ноутбуком и шумоподавляющими наушниками. Суммарные расходы составляют около 10 000 евро в год, что включает железнодорожные поездки и другие базовые нужды.

Поездка на поезде по живописной долине Среднего Рейна остаётся его любимым маршрутом благодаря потрясающим видам на виноградники и медленно текущую реку.

Родители Лассе поначалу сомневались в его решении, но в конечном итоге поддержали сына, изучив все юридические аспекты и продав ненужные вещи.

Сегодня его образ жизни кажется им вполне приемлемым, и они помогают ему адаптироваться к минималистичному существованию.

С тех пор, как Лассе отправился в своё путешествие, он преодолел более 500 000 километров и ещё не знает, когда остановится.

Пока его Bahncard 100 действует, Лассе продолжает исследовать Германию и наслаждаться свободой.

Уточнения

Deutsche Bahn AG (нем. Deutsche Bahn Holding; сокращённо DB AG или просто DB) — немецкая компания, основной железнодорожный оператор. Использует самоназвание Die Bahn, обозначающее «путь», «дорога» и являющееся в данном случае синонимом термина «железная дорога». Штаб-квартира компании находится в здании BahnTower в Берлине.

