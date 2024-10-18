Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты успешного похудения: 10 продуктов с минимальной калорийностью
Эти цветы очень популярны в садах: попробуйте их вырастить
Большинство немецких водителей готовы пересесть на китайские автомобили
Грипп: сколько дней длится заразность и как уберечь своих близких
Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть
Башня Цеста: самая впечатляющая крепость Сан-Марино
На что обратить внимание при выборе готовых перекусов
Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов
Актёр Виторган назвал свою жену секс-символом СССР

Как путешествовать по Германии без постоянного места жительства

2:08
Туризм

Его "дом" — это вагон, а ежедневная рутина — это путешествия с одного конца страны на другой.  17-летний немецкий цифровой кочевник, живёт необычной жизнью — он обосновался в поездах.

Как путешествовать по Германии без постоянного места жительства
Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, CC BY-SA 4.0

Лассе Столли уже полтора года путешествует по Германии, ежедневно преодолевая около 600 миль на поездах Deutsche Bahn.

С безлимитной железнодорожной картой Bahncard 100 он ездит первым классом, ночует в ночных поездах, завтракает в залах ожидания и принимает душ в общественных бассейнах.

После завершения школы Лассе принял решение следовать своей страсти к путешествиям, покинув родной Шлезвиг-Гольштейн летом 2022 года.

С тех пор он исследует Германию, выбирая направление в зависимости от настроения: сегодня это море на севере, завтра — оживлённый Берлин, а послезавтра — Альпы для похода.

Ночью он спит, пока поезд мчится к очередному пункту назначения. Необычный образ жизни требует гибкости и минимализма.

Подросток старается путешествовать налегке, ограничиваясь самым необходимым — ноутбуком и шумоподавляющими наушниками. Суммарные расходы составляют около 10 000 евро в год, что включает железнодорожные поездки и другие базовые нужды.

Поездка на поезде по живописной долине Среднего Рейна остаётся его любимым маршрутом благодаря потрясающим видам на виноградники и медленно текущую реку.

Родители Лассе поначалу сомневались в его решении, но в конечном итоге поддержали сына, изучив все юридические аспекты и продав ненужные вещи.

Сегодня его образ жизни кажется им вполне приемлемым, и они помогают ему адаптироваться к минималистичному существованию.

С тех пор, как Лассе отправился в своё путешествие, он преодолел более 500 000 километров и ещё не знает, когда остановится.

Пока его Bahncard 100 действует, Лассе продолжает исследовать Германию и наслаждаться свободой.

Уточнения

Deutsche Bahn AG (нем. Deutsche Bahn Holding; сокращённо DB AG или просто DB) — немецкая компания, основной железнодорожный оператор. Использует самоназвание Die Bahn, обозначающее «путь», «дорога» и являющееся в данном случае синонимом термина «железная дорога». Штаб-квартира компании находится в здании BahnTower в Берлине. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Деревья и кустарники
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Последние материалы
Как путешествовать по Германии без постоянного места жительства
Секреты успешного похудения: 10 продуктов с минимальной калорийностью
Эти цветы очень популярны в садах: попробуйте их вырастить
Большинство немецких водителей готовы пересесть на китайские автомобили
Грипп: сколько дней длится заразность и как уберечь своих близких
Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть
Башня Цеста: самая впечатляющая крепость Сан-Марино
На что обратить внимание при выборе готовых перекусов
Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов
Актёр Виторган назвал свою жену секс-символом СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.