Башня Цеста: самая впечатляющая крепость Сан-Марино

Сан-Марино, микрогосударство, окружённое Италией, с древности сохраняет свою независимость, несмотря на войны и революции. Это одна из старейших стран Европы и третья по величине среди европейских микрогосударств.
С площадью всего 61 квадратный километр, Сан-Марино насчитывает около 35 000 жителей и расположено между регионами Эмилия-Романья и Марке. История этого места начинается, по крайней мере, с IV века.
Столица Сан-Марино, живописно расположенная на горе Монте-Титано, известна своими средневековыми улочками, замками с башнями и потрясающими видами на Адриатику и Апеннины.
При въезде в Сан-Марино туристов встречает надпись:
"Добро пожаловать в древнюю страну свободы".
В ходе Второй мировой войны страна дала убежище более чем 100 000 беженцев, включая евреев и итальянских партизан.
Путешественники могут подняться на Монте-Титано, воспользовавшись канатной дорогой, чтобы избежать парковочных проблем и окунуться в атмосферу исторического центра. Замки и башни, например, Цеста, расположенная на вершине горы, впечатляют своим видом.
Прогулка к этим старинным сооружениям доставляет настоящее удовольствие, несмотря на требуемые усилия.
Семьи с детьми могут найти отдых в парке развлечений в районе Аквавива, где доступны зиплайны, веревочные маршруты и игровые зоны.
Передвижение по Сан-Марино требует активного хождения по лестницам и крутым склонам, однако это добавляет приключенческого духа путешествия.
Светле́йшая Респу́блика Сан-Мари́но (итал. Serenissima Repubblica di San Marino) — одно из самых маленьких государств в мире. Находится в Южной Европе, со всех сторон окружено территорией Италии. В своих нынешних границах Сан-Марино — самое старое государство Европы. Государство претендует на звание старейшего суверенного государства в мире.
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