Почему Маусинрам называют самым дождливым местом в мире

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители этой деревни привыкли к экстремальной влажности: каждый год здесь выпадает более 11 800 мм осадков, что в двадцать раз больше, чем в Европейской полосе.

Фото: unsplash.com by Мика Матин, CC0

Дожди могут длиться неделями, особенно в сезон муссонов с июня по сентябрь, когда жизнь в деревне практически замирает: школы закрываются, а риск наводнений и оползней увеличивается.

Маусинрам — это индийская деревня, расположенная среди зелёных холмов Кхаси в штате Мегхалая, которая является самым дождливым местом на планете.

В деревне имеется уникальный способ борьбы с таким количеством осадков: жители звукоизолируют свои дома бамбуком и соломой, строят дома на сваях, чтобы защититься от наводнений, и изготавливают специальные зонты "кнуп", которые покрывают весь каркас постройки.

Сделаны из натуральных материалов, таких как банановые листья.

Туристов привлекают не только экзотические условия, но и живописные природные достопримечательности: водопады, такие как Нохкаликай, и знаменитые живые корневые мосты, сплетённые из корней деревьев.

Маусинрам также известен своими редкими "сухими" месяцами, которые приходятся на декабрь-февраль, когда среднемесячное количество осадков составляет около 60 мм.

Географическое положение деревни, на высоте 1400 метров над уровнем моря, способствует обильным дождям, поскольку муссонные ветры, идущие со стороны Бенгальского залива, охлаждаются и конденсируются при подъёме над холмами.

Уточнения

Мегхала́я (деванагари मेघालय; англ. Meghalaya брит.: /meɪˈɡɑːləjə/) — штат на востоке Индии. Столица и крупнейший город — Шиллонг. Название штата переводится как «обитель облаков». Из-за горного расположения территория подвержена землетрясениям.

