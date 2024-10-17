Турист устроил дебош в самолёте из-за конфликта с бортпроводником

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский пассажир, который устроил скандал на борту самолёта авиакомпании "Россия", объяснил свои действия желанием поесть гречку. Видеозапись, где об этом задержанный рассказывает полицейскому, опубликована в Telegram Ирины Волк, официального представителя МВД России.

Фото: commons.wikimedia.org by ЕршовКВН, CC BY-SA 3.0

Российский пассажир устроил дебош на рейсе авиакомпании "Россия" из Анадыря в Москву 14 октября. Он бегал по салону самолёта, оскорблял других пассажиров и членов экипажа, при этом зачитывая стихи Пушкина. Позднее выяснилось, что этот нарушитель порядка на борту является бортпроводником-инструктором авиакомпании "Чукотавиа".

Задержанный признался, что во время рейса выпил около 200 граммов виски. Он также добавил, что причиной его попытки устроить драку стала личная неприязнь к бортпроводнику. "Я попросил у него вместо риса гречку", — пояснил житель Чукотки.

В отношении дезорганизатора полета было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а также составлены административные протоколы. Мужчину обязали явиться в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Уточнения

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Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

