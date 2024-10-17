Турист устроил дебош в самолёте из-за конфликта с бортпроводником

Российский пассажир, который устроил скандал на борту самолёта авиакомпании "Россия", объяснил свои действия желанием поесть гречку. Видеозапись, где об этом задержанный рассказывает полицейскому, опубликована в Telegram Ирины Волк, официального представителя МВД России.
Российский пассажир устроил дебош на рейсе авиакомпании "Россия" из Анадыря в Москву 14 октября. Он бегал по салону самолёта, оскорблял других пассажиров и членов экипажа, при этом зачитывая стихи Пушкина. Позднее выяснилось, что этот нарушитель порядка на борту является бортпроводником-инструктором авиакомпании "Чукотавиа".
Задержанный признался, что во время рейса выпил около 200 граммов виски. Он также добавил, что причиной его попытки устроить драку стала личная неприязнь к бортпроводнику. "Я попросил у него вместо риса гречку", — пояснил житель Чукотки.
В отношении дезорганизатора полета было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а также составлены административные протоколы. Мужчину обязали явиться в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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