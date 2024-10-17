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Турист устроил дебош в самолёте из-за конфликта с бортпроводником

1:16
Туризм

Российский пассажир, который устроил скандал на борту самолёта авиакомпании "Россия", объяснил свои действия желанием поесть гречку. Видеозапись, где об этом задержанный рассказывает полицейскому, опубликована в Telegram Ирины Волк, официального представителя МВД России.

Турист устроил дебош в самолёте из-за конфликта с бортпроводником
Фото: commons.wikimedia.org by ЕршовКВН, CC BY-SA 3.0

Российский пассажир устроил дебош на рейсе авиакомпании "Россия" из Анадыря в Москву 14 октября. Он бегал по салону самолёта, оскорблял других пассажиров и членов экипажа, при этом зачитывая стихи Пушкина. Позднее выяснилось, что этот нарушитель порядка на борту является бортпроводником-инструктором авиакомпании "Чукотавиа".

Задержанный признался, что во время рейса выпил около 200 граммов виски. Он также добавил, что причиной его попытки устроить драку стала личная неприязнь к бортпроводнику. "Я попросил у него вместо риса гречку", — пояснил житель Чукотки.

В отношении дезорганизатора полета было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а также составлены административные протоколы. Мужчину обязали явиться в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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