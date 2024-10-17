Эксперты рассказали, сколь­ко стоят зим­ние туры на Байкал

Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР.

Фото: www.flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами. К началу декабря в популярных отелях все места будут раскуплены, прогнозируют участники рынка.

Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан". За год путевки подорожали примерно на 20 процентов, отмечают участники рынка.

Отели и транспортные компании увеличили стоимость, поскольку на озеро едут не только россияне — растет турпоток из Китая, рассказали в "Русском экспрессе".

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



