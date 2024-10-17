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АТОР: турпоток в Японию из России вырос в 2,4 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,4 раза
1:16
Туризм

С января по сентябрь 2024 года Японию посетили 63,9 тысячи российских туристов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным Японской национальной туристической организации (JNTO).

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,4 раза
Фото: flickr.com by Dang Son

В течение девяти месяцев текущего года в страну приехали 63,9 тысячи российских граждан. В сентябре число путешествующих из России составило 10,2 тысячи. Для сравнения, на протяжении первых девяти месяцев 2023 года Япония приняла 27,1 тысячи россиян, отмечается в отчете.

Всего за этот период Японию посетили 26,88 миллиона иностранных туристов, что на 10% превышает уровень до пандемии (24,4 миллиона). Наибольшее количество поездок осуществили граждане Южной Кореи (6,46 миллиона), Китая (5,2 миллиона) и Тайваня (4,58 миллиона).

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.
 

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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