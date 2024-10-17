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Туристы не попали в Катар из-за блёклых цифр в загранпаспортах

1:48
Туризм

Во время регистрации на рейс в аэропорту Домодедово сотрудники авиакомпании Qatar Airways отказали россиянам в посадке на самолёт в Катар. Причиной стало то, что автоматическая система сканирования документов авиакомпании не смогла распознать паспорта пассажиров. Об этом сообщает "tourdom.ru”.

Туристы не попали в Катар из-за блёклых цифр в загранпаспортах
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Туристам пришлось отказаться от поездки, а туроператор вернул деньги только за забронированное проживание. Оплата за авиабилет была учтена в качестве фактически понесенных расходов и не была возмещена.

У туристов были действительные загранпаспорта сроком на 5 лет. В Министерстве внутренних дел исключили возможность какой-либо ошибки с их стороны. Визуально документы выглядели вполне подлинными, за исключением того, что две цифры в машиносчитываемой зоне паспортов были несколько бледнее остальных.

Туристы сначала предъявили претензию туроператору, требуя вернуть деньги за авиабилеты, которыми они не смогли воспользоваться не по своей вине. После этого они приняли решение обратиться в суд.

В Красногорском суде туристы дело проиграли. Поэтому обратились в московский суд. Апелляционная жалоба была рассмотрена и суд вынес решение в их пользу. С туроператора было взыскано 65 тыс. рублей за стоимость авиабилетов и расходы на такси, 70 тыс. рублей в качестве неустойки, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также штраф в размере 50 тыс. рублей. Ответственность за незаконный отказ в предоставлении услуг, входящих в туристский продукт, была возложена на туроператора по вине авиакомпании.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт - официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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