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На международный форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран

В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран
1:00
Туризм

В музее "Атом", расположенном на ВДНХ, состоялся значимый международный форум. Участники из стран, таких как Россия, Индия, Китай, Турция, Киргизия, Казахстан, ОАЭ и Белоруссия, обсудили перспективы развития научно-популярного туризма.

В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Данное мероприятие под названием "Открой атом: тренды научно-популярного туризма" было поддержано госкорпорацией "Росатом". Соорганизаторами выступили Российский союз туриндустрии и Всероссийский центр компетенций по профориентации.

Иностранные участники делились своим опытом. Например, руководитель национального туристического офиса Китая, Ван Жуй, рассказала о текущих программах, реализованных Китаем в сотрудничестве с Россией, а также о планируемых маршрутах. "Мы подходим к каждому туристическому предложению с большой ответственностью, особенно когда речь идет о научном образовании", — отметила она.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».

Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства (ВДНХ) (в 1939—1959 годах — Всесою́зная сельскохозя́йственная вы́ставка (ВСХВ), в 1959—1992 годах — Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства СССР (ВДНХ СССР), в 1992—2014 годах — Всеросси́йский вы́ставочный центр (ВВЦ)) — выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы, крупнейший выставочный комплекс в городе.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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