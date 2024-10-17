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Accor удалил российские отели с сайта

0:37
Туризм

14 октября в России была прекращена работа программы лояльности гостиничной группы Accor. Следует из информации сайта Accor.

Accor удалил российские отели с сайта
Фото: Wikipedia by Themidget17, CC BY-SA 4.0

Некоторые отели, входящие в эту сеть, были поставлены перед свершившимся фактом, в то время как другим гостиницам компания вообще не сообщила о данном решении. В результате, гостиницы не смогли заблаговременно проинформировать своих клиентов.

При попытке забронировать номер в отеле в Москве или других городах России, система выдает сообщение об отсутствии вариантов размещения по данному запросу.

Уточнения

Accor - французская компания, один из крупнейших международных гостиничных операторов. Компания основана в 1967 году. Штаб-квартира находится Исси-ле-Мулино (пригород Парижа).

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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