В России с начала года классификацию прошли 5 тысяч отелей

Россиянам рассказали, сколько гостиниц работает в разных частях страны

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России на сегодняшний день функционирует около 24 тысяч гостиниц, в которых размещено свыше 910 тысяч сертифицированных номеров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на собрании, состоявшемся под руководством президента РФ Владимира Путина.

Мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру и стремимся ускорить этот процесс. На данный момент в стране насчитывается 24 тысячи гостиниц с более чем 910 тысячами классифицированных номерных фондов. С начала текущего года классификацию прошли еще 5 тысяч гостиниц, что добавило 207 тысяч новых номеров. В этом контексте важную роль сыграло улучшение рыночной ситуации и ввод новых объектовых комплексов. Благодаря программам федеральной господдержки в этом году было введено около 4,5 тысячи новых номеров, отметил Чернышенко.

Кроме того, он добавил, что власти продолжают оказывать содействие в строительстве глэмпингов и модульных отелей. По информации из регионов, эта программа пользуется значительным спросом, подчеркнул вице-премьер. Он также уточнил, что с 2022 года в рамках данной программы было открыто более 7,5 тысячи новых номеров.

Уточнения

Дми́трий Никола́евич Черныше́нко (род. 20 сентября 1968, Саратов, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года, ( и. о. 7—14 мая 2024). Куратор в Приволжском федеральном округе с 19 июля 2021 года.





Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.



