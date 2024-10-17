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Туристы в опасности: список запрещённых регионов Египта

1:32
Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании обновило список опасных и безопасных регионов Египта для путешествий.

Туристы в опасности: список запрещённых регионов Египта
Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Эти рекомендации могут быть полезны не только британцам, но и российским туристам, поскольку затрагивают популярные направления. Хотя значительная часть популярных курортов не попала в чёрный список, стоит быть внимательными.

Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует избегать поездок в регионы к западу от долины Нила и дельты Вайле, а также в приграничные районы с Суданом и Ливией.

В этих местах возможна активность вооружённых группировок, а инфраструктура слабо развита: связь ограничена, а медицинские услуги практически отсутствуют.

Кроме того, поездки в некоторые регионы Западной пустыни, такие как оазисы Бахария, Фарафра, Белая и Чёрная пустыни, требуют получения специального разрешения и сопровождения официальным гидом.

Однако есть и безопасные места, которые туристам разрешено посещать.

Это популярные туристические города Луксор, Асуан, Абу-Симбел, Долина Царей, оазис Сива и другие. Путешествия вдоль побережья от дельты Нила до Марса-Матрух также считаются безопасными.

Особое внимание следует уделить предупреждению о дороге между Эль-Бавити и Сивой. Этот участок закрыт для проезда, и там действуют военные контрольно-пропускные пункты.

Уточнения

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. На севере территория страны омывается водами Средиземного моря, на востоке — Красным морем, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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