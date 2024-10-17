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Таинственный остров Камбоджи, который стоит посетить

1:35
Туризм

В Королевстве Камбоджа, вы найдёте скрытые тропические уголки, о которых мало кто знает. Одним из таких мест является остров Тонсай (или Ко Тонсай), известный также как "Кроличий остров".

Таинственный остров Камбоджи, который стоит посетить
Фото: flickr.com by Mark Fischer, CC BY-SA 2.0

Название острова, как говорят, произошло от того, что местные жители когда-то считали его форму похожей на кролика, хотя туристам это сходство кажется не таким очевидным.

На острове нет асфальтированных дорог — только несколько тропинок, по которым можно передвигаться пешком, исследуя местные леса, мангровые заросли и скалистые берега.

Здесь также нет Wi-Fi, а электричество вырабатывается генераторами и включается всего на несколько часов в день, что лишь усиливает атмосферу уединения и оторванности от повседневных забот.

Многие предпочитают исследовать остров и окружающие его воды во время морских прогулок. Вы сможете насладиться красотой не только Ко Тонсай, но и других островов архипелага Кеп, таких как Ко-Пос и Ко-Свай. 

Местные рестораны готовят свежие морепродукты, особенно крабов, которыми славится Кеп. Попробуйте традиционные блюда, такие как рыба амок (карри с кокосовым кремом) или жареный рис с крабами — местные деликатесы, которые вас точно впечатлят.

До острова можно добраться на общественном катере, который дважды в день отправляется с пирса Кеп. Также можно арендовать частный катер для более гибкого маршрута. Путь до Ко Тонсай занимает около 30 минут.

Уточнения

Короле́вство Камбо́джа (кхмер. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Preăḥ Réachéanachâkr Kâmpŭchéa); некоторое время страна была известна как Кампучи́я (в 1975—1989 гг.) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай. На востоке граничит с Вьетнамом, на севере — с Лаосом, на северо-западе — с Таиландом. Столица — Пномпень.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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