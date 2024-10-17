Джаннутри: остров где природа и история сливаются в одном месте

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Джаннутри — крошечный остров в Тосканском архипелаге, который предлагает уникальное сочетание кристально чистой воды, нетронутой природы и древнеримских руин. Его площадь составляет всего 2,6 квадратных километра, и здесь проживает около 15 постоянных жителей. Однако летом остров оживает за счёт туристов, приезжающих сюда для отдыха и знакомства с древней историей.

Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, CC BY-SA 3.0

Руины римской виллы Домиция

Одной из главных достопримечательностей Джаннутри являются руины древнеримской виллы Домиция, построенной в II веке нашей эры.

Это было летнее убежище патриарха семьи Агенобарбов — Гнея Домиция Агенобарба, отца императора Нерона. Вилла, занимающая около 12 акров земли, располагается на живописных склонах, спускающихся к бирюзовым водам Кала-Маэстры.

Среди руин можно увидеть древние каменные конструкции, включая склады и помещения для прислуги. Особое внимание привлекает отреставрированная мозаика "Лабиринт", изображающая миф о Тесее и Минотавре, которая была возвращена на остров после 30 лет экспозиции во Флоренции.

Лучшие места для купания и снорклинга

После экскурсии по руинам вы сможете насладиться купанием в кристально чистых водах острова. Лучшие места для этого — бухты Кала-Спальматоио и Кала-Маэстра, Джаннутри, в некоторых бухтах можно увидеть барракуд, морских окуней и мурен.

Походы и природные достопримечательности

Любители пеших прогулок смогут отправиться на поход к маяку Капель-Россо или на северо-восточную оконечность острова — Пунта-Сан-Франческо, откуда открываются панорамные виды на архипелаг.

Джаннутри известен своими природными ландшафтами и большими колониями чаек, обитающих на его охраняемых скалах, благодаря чему остров иногда называют "островом чаек".

Уточнения

Джаннутри (итал. Isola di Giannutri) — остров в Средиземном море, входит в состав Тосканского архипелага. Самый южный остров среди островов Тосканского архипелага. Административно остров Джаннутри является коммуной Джильо в составе провинции Гроссето региона Тоскана.

