Уникальная музыкальная разметка: на трассе М-11 зазвучала Калинка-Малинка

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

На федеральной трассе М-11 "Нева" впервые в России появилась музыкальная разметка. На 653-м километре дороги установлен участок с шумовыми полосами, которые при проезде на разрешённой скорости воспроизводят фрагмент знаменитой композиции "Калинка-Малинка".

Фото: Jevpls is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Проект разработан дочерней компанией "Автодор" — ООО "Автодор-Инжиниринг" с использованием инновационных технологий.

Создание музыкальной разметки стало возможным благодаря специальному программному обеспечению, которое переводит дорожные штрихи в ноты, создавая узнаваемую мелодию при движении автомобиля с допустимой скоростью.

Это программное обеспечение — уникальное для России. Цель такого новшества — не только поднять настроение водителям, но и улучшить безопасность на дорогах.

Музыкальная разметка, как и обычные шумовые полосы, помогает водителям сосредоточиться на управлении транспортным средством, снижая вероятность заснуть за рулем.

Она будет особенно полезна вблизи аварийно-опасных участков, мотивируя водителей соблюдать скоростной режим, ведь мелодия воспроизводится только при движении с правильной скоростью.

Уточнения

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