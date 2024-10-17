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Уникальная музыкальная разметка: на трассе М-11 зазвучала Калинка-Малинка

1:15
Туризм

На федеральной трассе М-11 "Нева" впервые в России появилась музыкальная разметка. На 653-м километре дороги установлен участок с шумовыми полосами, которые при проезде на разрешённой скорости воспроизводят фрагмент знаменитой композиции "Калинка-Малинка".

Уникальная музыкальная разметка: на трассе М-11 зазвучала Калинка-Малинка
Фото: Jevpls is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Проект разработан дочерней компанией "Автодор" — ООО "Автодор-Инжиниринг" с использованием инновационных технологий.

Создание музыкальной разметки стало возможным благодаря специальному программному обеспечению, которое переводит дорожные штрихи в ноты, создавая узнаваемую мелодию при движении автомобиля с допустимой скоростью.

Это программное обеспечение — уникальное для России. Цель такого новшества — не только поднять настроение водителям, но и улучшить безопасность на дорогах.

Музыкальная разметка, как и обычные шумовые полосы, помогает водителям сосредоточиться на управлении транспортным средством, снижая вероятность заснуть за рулем.

Она будет особенно полезна вблизи аварийно-опасных участков, мотивируя водителей соблюдать скоростной режим, ведь мелодия воспроизводится только при движении с правильной скоростью.

Уточнения

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодо́р») — российская государственная компания.  Правовые основы деятельности регулируются федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании „Российские автомобильные дороги“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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