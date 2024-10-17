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OneTwoTrip: туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде

0:41
Туризм

Специалисты сервиса для организации путешествий "OneTwoTrip" определили, что туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде. Об этом пишет агентство РИА Новости.

OneTwoTrip: туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На столицу России приходится 60% бронирований отелей на срок от трёх недель, на Санкт-Петербург — 11%, а на Сочи — 4%. Кроме того, известно, что среди зарубежных направлений путешественники дольше всего отдыхают на Пхукете и в Паттайе. В местных отелях на срок от трёх недель останавливаются 10% туристов.

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне обычно проводят время большими компаниями в Санкт-Петербурге и Стамбуле.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Пхуке́т — одна из южных провинций Королевства Таиланд. 

Патта́йя — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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