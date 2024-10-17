Санкт-Петербуржцы о поездке в Малайзию: долгая дорога, яркие впечатления и непредсказуемые траты

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Молодожены из Санкт-Петербурга отправились в свадебное путешествие в Малайзию и провели там две недели. Хотя поездка обошлась им недёшево, они особо не экономили. Однако ценообразование в стране для них осталось загадкой, пишет Петербург2.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Дорога до Малайзии выдалась непростой — россияне почти 16 часов провели в самолетах. Они летели из Санкт-Петербурга в Шанхай, затем пересадка и далее до Куала-Лумпура. Путешествие оказалось утомительным, но молодые люди успевали в полете и поспать, и поесть.

Программу поездки составили в турфирме. Трансферы были включены, так что общественным транспортом и такси пользоваться не пришлось. Туристы посетили три острова, побывали в пещере Бату, посетили фабрику по росписи тканей и музей олова. Особенно впечатлил их визит на телебашню с вращающимся рестораном.

В Малайзии молодожены пробовали местную кухню, в том числе острые блюда и экзотический фрукт дуриан, который отличается сильным запахом. Также они советуют покупать фрукты, так как цены на них ниже, чем в России.

Стоимость тура на одного человека составила около 300 тысяч рублей, без учета перелета и проживания в Куала-Лумпуре. Общие расходы на поездку на двоих достигли около 1 миллиона рублей. Хотя отели были не самыми дешевыми, а в программу входили дополнительные услуги, россияне остались довольны отдыхом. Единственное, что их смутило — нестабильность цен на товары и услуги в Малайзии.