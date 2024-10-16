Сотворить свои миры можно на Роза Хутор

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Новую детскую развлекательно-познавательную программу запустили в Музее Археологии курорта "Роза Хутор".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Буквально за несколько минут посетители музея могут создать мир динозавров, спуститься на дно океана, полететь в космос, "построить" вулкан, увидеть его извержение и многое другое. Специально для этого в музее установили современный мультимедийный комплекс.

— Интерактивная панель представляет собой своеобразную песочницу размером один на два метра. В ее основе лежит большой планшет, прикасаясь к которому можно "сотворить" собственный мир. Например, достаточно собрать песок в гору, и он превратится в настоящий вулкан с потоками лавы. А можно создать горы, реки, леса и обитающих в них динозавров. Если навести на древнего ящера тень от руки, то получишь всю информацию о нем, — рассказала заместитель начальника управления проектов и услуг курорта "Роза Хутор" Юлия Зинченко.

Необычная игра "Сотвори свои миры" длится 15 минут. Всего доступно 30 режимов, рассчитанных на разный возраст от трех лет. Помогают в создании собственных миров посетителям сотрудники Музея Археологии курорта "Роза Хутор".

— Интерактивные технологии позволяют стимулировать интерес к изучению окружающей среды и истории даже у самых маленьких гостей. Именно в такой игровой форме познание мира становится легким. Поэтому мы активно используем мультимедиа. Дополненная реальность позволяет понять, как в реальности много веков назад выглядели экспонаты нашего музея. Для этого достаточно навести на них планшет, — поделилась Юлия Зинченко.

Благодаря интерактивным комплексам в Музее Археологии курорта "Роза Хутор" "оживает" легендарный разведчик, первый исследователь региона горного Черноморья барон Торнау. Именно его 3d — проекция рассказывает посетителям об истории этих мест. Сегодня в коллекции музея — 40 экспонатов, которые были получены в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов. Здесь можно увидеть такие необычные предметы как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты, которым около 116 миллионов лет.

Работает Музей Археологии на "Роза Хутор" ежедневно с 09:30 до 20:30.