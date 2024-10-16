В Турции собираются сокращать число отелей по системе все включено

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам Мустафы Коркутата, члена Ассоциации молодых предпринимателей Анкары, в будущем в Турции может сократиться количество отелей, работающих по системе "всё включено". Об этом сообщает издание Türkiye.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

По мнению Мустафы Коркутата, системы "все включено" в Турции приводят к "потребительскому терроризму" и ежегодным убыткам в 50 млрд лир. Он отмечает, что такие отели допускают большие объемы пищевых отходов — в среднем 200-400 г с каждой тарелки.

Бизнесмен считает, что отели будут постепенно переходить к новым схемам питания, предлагая туристам ужины в ресторанах за пределами отелей. Это позволит им лучше зарабатывать и конкурировать с соседними странами по ценам. Несмотря на критику системы "все включено", она по-прежнему остается популярной в Турции.

Уточнения

Ту́рция - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).



Анкара́ (тур. Ankara МФА: ) — столица Турции. Население города на 31 декабря 2015 года составляло 5,27 млн человек. Это второй город в стране по населению после Стамбула.

