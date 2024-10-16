Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Омской области введут штрафы за склонение беременных к аборту
В Турции собираются сокращать число отелей по системе все включено
Артист Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака для алкоголя
Спорт и реклама: как спортивные бренды привлекают внимание аудитории
Подорожание Haval H3 и H9: стоимость выросла до 5,3 млн рублей
Волынец: квадроберов и фурри могут финансировать из-за рубежа
Желатиновая маска для лица с молоком для очищения кожи
Новое исследование: как наша память учит нас избегать опасных людей
Как приготовить кокосовый пудинг с шоколадом за 10 минут

У экономкласса Аэрофлота новое меню

1:12
Туризм

"Аэрофлот" обновил меню в экономическом классе на дальнемагистральных рейсах, следует из сообщения пресс-службы авиакомпании.

У экономкласса Аэрофлота новое меню
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

На рейсах продолжительностью более 7 часов из Москвы путешественников ожидают новые закуска — филе сельди с картофелем и горошком, а также десерт — абрикосовое пирожное. Меню горячих блюд также было изменено: пассажирам предложат куриные тефтели, говядину в кунжутном соусе и курицу с овощами. На завтрак теперь пассажиры длительных рейсов из Москвы могут попробовать мясную нарезку, овсяную кашу или блины с вишнёвым соусом и шоколадом.

Для рейсов продолжительностью от 3 до 7 часов также были введены новые завтраки — омлет с куриной колбаской, брокколи и овощным соусом, кукурузная каша или блины. На обратном пути пассажирам предложат поленту с сыром, овсяную кашу или блины с вишневым соусом. На обед и ужин в таких рейсах появились новые горячие блюда — кебаб из индейки с рисом и овощами, а также баранина, тушёная с пенне и перцем.

Уточнения

"Аэрофло́т" — авиакомпания унаследовавшая советскую торговую марку и регулярные валютные поступления от иностранных авиакомпаний за выполняемые ими полёты по транссибирским маршрутам — порядка 500 миллионов долларов в год.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене? Андрей Николаев Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил Игорь Буккер Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту? Дарья Асламова
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту?
Сотворить свои миры можно на Роза Хутор
Россия перехватила у ЕС выгодное соглашение с Марокко
Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей
Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО
Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на кредиты
Опасности боярышника в вашем саду: шипы, вредители и запах
У экономкласса Аэрофлота новое меню
Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.