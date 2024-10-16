У экономкласса Аэрофлота новое меню

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"Аэрофлот" обновил меню в экономическом классе на дальнемагистральных рейсах, следует из сообщения пресс-службы авиакомпании.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

На рейсах продолжительностью более 7 часов из Москвы путешественников ожидают новые закуска — филе сельди с картофелем и горошком, а также десерт — абрикосовое пирожное. Меню горячих блюд также было изменено: пассажирам предложат куриные тефтели, говядину в кунжутном соусе и курицу с овощами. На завтрак теперь пассажиры длительных рейсов из Москвы могут попробовать мясную нарезку, овсяную кашу или блины с вишнёвым соусом и шоколадом.

Для рейсов продолжительностью от 3 до 7 часов также были введены новые завтраки — омлет с куриной колбаской, брокколи и овощным соусом, кукурузная каша или блины. На обратном пути пассажирам предложат поленту с сыром, овсяную кашу или блины с вишневым соусом. На обед и ужин в таких рейсах появились новые горячие блюда — кебаб из индейки с рисом и овощами, а также баранина, тушёная с пенне и перцем.

Уточнения

"Аэрофло́т" — авиакомпания унаследовавшая советскую торговую марку и регулярные валютные поступления от иностранных авиакомпаний за выполняемые ими полёты по транссибирским маршрутам — порядка 500 миллионов долларов в год.

