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В Гизе открыли Большой Египетский музей

1:02
Туризм

Большой Египетский музей в Гизе, согласно заявлению помощника министра туризма и древностей Египта по археологическим вопросам музея ат-Тайеба Аббаса, рассчитывает принимать до трех миллионов туристов в год. 

В Гизе открыли Большой Египетский музей
Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Помощник министра туризма и древностей Египта ат-Тайеб Аббас сообщил, что с сегодняшнего дня музей ожидает не менее 4000 посетителей в день и рассчитывает принимать до 3 миллионов туристов в год. Он также отметил, что большая часть залов уже готова к открытию, а остальные будут запущены после официальной церемонии. По его словам, разрабатывается пешеходная зона, связывающая музей с пирамидами Гизы, но точная дата полного открытия пока не определена из-за текущей мировой ситуации.

Строительство музея началось в 2005 году. Он стал крупнейшим в мире собранием артефактов древнеегипетской цивилизации, включая сокровища гробницы Тутанхамона. 

Уточнения

Эль-Ги́за - город в Арабской Республике Египет, в Верхнем Египте, на левом берегу Нила, станция на железной дороге Каир — Асуан, юго-западный пригород Каира.

Большой Египетский музей (араб. المتحف المصري الكبير, DMG al-Matḥaf al-Miṣrī al-Kabīr), также известный как Музей Гизы - крупнейший археологический музей в Гизе (Египет). Он является частью нового генерального плана города в 2 км от пирамид Гизы, его площадь 50 гектаров.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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