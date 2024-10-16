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Совфед: рост турпотока приводит к увеличению чёрного рынка туроператоров

1:27
Туризм

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов считает, что рост чёрного рынка туроператоров связан с увеличением числа путешественников, которые зачастую отдают предпочтение более дешёвым компаниям, не обращая внимания на наличие у них необходимых лицензий. Об этом сообщает "СенатИнформ".

Совфед: рост турпотока приводит к увеличению чёрного рынка туроператоров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно сообщению "Известий", в России наблюдается рост чёрного рынка туроператоров, который превышает официальный приблизительно в три раза. Более того, ожидаемые новые решения в сфере туризма, такие как изменение понятия "туристический продукт" в законодательстве, могут только ухудшить ситуацию, вытеснив в тень значительную долю турагентов. При этом, по мнению экспертов, в сфере организации путешествий существуют серьезные проблемы с контрольно-надзорной деятельностью.

"Рост популярности подобных фирм действительно связан с увеличением числа туристов, они представляют реальную конкуренцию официальным операторам в том числе из-за демпинга цен и обещаний более выгодных условий”, — рассказал Айрат Гибатдинов.

Сенатор считает, что для привлечения граждан в легальный сектор туристической индустрии необходимо расширять официальные компании и субсидировать их. По его мнению, туризм должен быть доступным видом отдыха, а не оставаться привилегией для избранных.

Уточнения

Чёрный ры́нок - социальный институт теневой экономики в части незаконного обращения товаров и услуг на рынке. В экономике чёрный рынок является подклассом института рынка и подчиняется тому же закону спроса и предложения.

Туропера́тор - субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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