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Рыбак спас российского туриста от смертельного течения в Гоа

1:11
Туризм

В индийском штате Гоа российский турист едва не стал жертвой морского течения, которое унесло его далеко от берега.

Рыбак спас российского туриста от смертельного течения в Гоа
Фото: freepik.com by topntp26

Инцидент произошёл на пляже Бенаулим, который известен своей уединённой атмосферой и популярен среди любителей спокойного отдыха.

Местный рыбак заметил, как 70-летний турист и его спутница не могут выбраться на сушу, борясь с мощным течением, и без раздумий бросился на помощь на своём гидроцикле.

"Я увидел, что он в беде, и сразу же рванул спасать его", — поделился рыбак, который быстро доставил пожилого мужчину в безопасное место.

Это не первый раз, когда смелый местный житель спасает жизни на пляжах Гоа, где сильные рип-течения, известные своей коварностью, уносят купающихся в открытое море.

Рип-течения, также называемые обратными, представляют собой мощные водные потоки, которые могут казаться спокойными, но неожиданно уносят людей от берега.

Эти потоки часто становятся причиной аварий на популярных пляжах Гоа, где туристы, не зная об их существовании, могут оказаться в опасности.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан. Население — 3,1 млн человек (26-е место среди штатов; оценка 2017 года). Столица — Панаджи. Крупнейший город — Васко-да-Гама.

Тече́ние — постоянные или периодические потоки в толще мирового океана и морей под действием постоянных ветров, вращения Земли и других причин. 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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