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Туристы под угрозой: оспа обезьян распространяется по Африке

1:45
Туризм

Заболевшие вирусом M-оспы (или оспы обезьян) выявлены сразу в двух странах, что вызывает тревогу у специалистов. Как сообщает СМИ, Министерство здравоохранения и ухода за детьми Зимбабве официально подтвердило первые случаи этого вируса в южноафриканских странах — Зимбабве и Замбии.

Туристы под угрозой: оспа обезьян распространяется по Африке
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

В Зимбабве болезнь обнаружена у 11-летнего мальчика, приехавшего из Южной Африки в прошлом месяце. В Замбии вирус выявлен у 32-летнего гражданина Танзании, недавно путешествовавшего по странам Южной Африки, включая Замбию.

Учитывая обширные поездки пациента и его взаимодействия с множеством людей в стране, Министерство здравоохранения Замбии предупреждает о высоком риске распространения вируса как на местном, так и на международном уровне.

Этот вирус передаётся от животных, таких как мыши и белки, а также от инфицированных людей. Заражение может произойти через контакт с сыпью или использование заражённых предметов, таких как полотенца или постельное белье, либо через контакт с жидкостями организма.

Симптомы болезни проявляются через 5-21 день после заражения. Среди них: высокая температура, головная боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфоузлов и усталость.

Кроме того, характерны волдыри на коже, похожие на те, что вызываются ветряной оспой.

Лекарства от вируса пока нет, лечение обычно симптоматическое с использованием противовирусных препаратов. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме и заканчивается выздоровлением через несколько недель.

Уточнения

Натура́льная о́спа (лат. variola, variola vera; праслав. *о-sър-а — сыпь) — высокозаразная вирусная инфекция, особо опасная болезнь, характеризуется тяжёлым течением, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы.

За́мбия (англ. Zambia [ˈzæmbiə]), полная официальная форма: Респу́блика За́мбия (англ. Republic of Zambia) — государство в Южной Африке.  Граничит с Демократической Республикой Конго на севере, Танзанией на северо-востоке, Малави на востоке, Мозамбиком, Зимбабве, Ботсваной и Намибией на юге, Анголой на западе, не имеет выхода к морю.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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