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Путешествуем в октябре: топ направлений для осеннего отпуска

1:50
Туризм

Октябрь — идеальное время для путешествий, когда осень уже в разгаре, но многие страны всё ещё радуют тёплой погодой. Для тех, кто хочет провести это время с пользой и удовольствием, есть множество направлений, где можно насладиться природой, культурой и местной кухней. От живописной Карелии до солнечной Турции — в этом месяце можно найти множество способов отлично провести отпуск.

Путешествуем в октябре: топ направлений для осеннего отпуска
Фото: flickr.com by Марк Фишер, CC BY-SA 2.0

Тунис

Вода и воздух в октябре обычно прогреваются примерно одинаково — до +25 °С. В это время начинается сезон ветров, бывают сильные волны у побережья.

Мальдивы

Осень на Мальдивах — бархатный сезон: днём воздух прогревается до +30 °С, а температура воды доходит до +26 °С. В это время на островах сезон тропических ливней, но они быстро проходят, сменяясь солнцем и жарой.

Турция

В октябре во многих городах Турции тепло, но уже не так жарко, как летом. Воздух прогревается до +25… +27 °С, а температура воды — до +26 °С. 

Греция

Погода в Греции в октябре комфортная: днём воздух прогревается до +25 °С, а температура воды в Эгейском и Ионическом морях держится на отметке +23 °С. До середины октября — безветренная погода без дождей на пляжах Крита, Коса, Санторини. 

Карелия

В октябре в Карелии уже прохладно, температура днём — около +10 °С, часто бывает дождливо. Даже в эту погоду отдых в Карелии прекрасен — можно отдохнуть от суеты среди сосен, помедитировать на рыбалке и устроить пешие экскурсии.

Уточнения

Туни́с — государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория.

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км².

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

Мальди́вы  — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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