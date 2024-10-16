Путешествуем в октябре: топ направлений для осеннего отпуска

Октябрь — идеальное время для путешествий, когда осень уже в разгаре, но многие страны всё ещё радуют тёплой погодой. Для тех, кто хочет провести это время с пользой и удовольствием, есть множество направлений, где можно насладиться природой, культурой и местной кухней. От живописной Карелии до солнечной Турции — в этом месяце можно найти множество способов отлично провести отпуск.
Вода и воздух в октябре обычно прогреваются примерно одинаково — до +25 °С. В это время начинается сезон ветров, бывают сильные волны у побережья.
Осень на Мальдивах — бархатный сезон: днём воздух прогревается до +30 °С, а температура воды доходит до +26 °С. В это время на островах сезон тропических ливней, но они быстро проходят, сменяясь солнцем и жарой.
В октябре во многих городах Турции тепло, но уже не так жарко, как летом. Воздух прогревается до +25… +27 °С, а температура воды — до +26 °С.
Погода в Греции в октябре комфортная: днём воздух прогревается до +25 °С, а температура воды в Эгейском и Ионическом морях держится на отметке +23 °С. До середины октября — безветренная погода без дождей на пляжах Крита, Коса, Санторини.
В октябре в Карелии уже прохладно, температура днём — около +10 °С, часто бывает дождливо. Даже в эту погоду отдых в Карелии прекрасен — можно отдохнуть от суеты среди сосен, помедитировать на рыбалке и устроить пешие экскурсии.
Туни́с — государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км².
Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
Каре́лия или Респу́блика Каре́лия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
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