Сокровища Маврикия: исторические и природные достопримечательности

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маврикий — это не только удивительные пляжи и тропические пейзажи, но и богатая история, которая находит отражение в его достопримечательностях.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Цитадель в Порт-Луи

Порт-Луи привлекает туристов своим колоритом и историческими памятниками, среди которых выделяется цитадель (форт Аделаида). Построенная в 1840 году из базальтовых камней, она стала символом отмены рабства на острове. Цитадель была возведена для защиты порта и подавления восстаний французов после перехода Маврикия под контроль Великобритании.

На территории цитадели можно прогуляться, увидеть центральный плац и подняться на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на Порт-Луи и Индийский океан. Здесь также проходят культурные мероприятия и концерты.

Ботанический сад Памплемус

Ботанический сад Памплемус, основанный в 1767 году, считается одним из старейших в Южном полушарии. Здесь произрастает около 500 видов растений, включая мускатный орех и такие редкие виды, такие как Амазонская Виктория. Также в саду обитают различные животные, включая черепах и попугаев.

Посетители могут увидеть национальный памятник Шато де Мон Плезир и старинный сахарный завод.

Фабрика сахарного тростника

Фабрика, работавшая 200 лет, теперь является музеем, где можно ознакомиться с процессом производства сахара на старинном оборудовании. Сахарные плантации занимают 70% земель Маврикия, и здесь проводятся дегустации различных сортов сахара.

Природный парк Касела

Природный парк Касела — это уголок дикой природы с почти 2000 животными и более 100 видами птиц. Здесь можно прогуляться со львами, покататься на аттракционах и насладиться красотой природы. Парк разделен на пять зон, каждая из которых предлагает уникальные впечатления.

Уточнения

Маври́кий — островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

