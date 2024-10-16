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Пока в России снег лежит: два туристических направления, где вас ждут солнце и манго даже зимой

1:24
Туризм

Зима в России прекрасна с пушистым снегом и новогодними ярмарками, но если вы мечтаете о тропиках и манго-джусе, вот два идеальных направления для зимовки.

Пока в России снег лежит: два туристических направления, где вас ждут солнце и манго даже зимой
Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Мексика

Лучшее время для посещения Мексики — с ноября, когда жара утихает и температура достигает +27 °C. Тихий океан у побережья прогревается до комфортных +27 °C, а на востоке у Карибского моря — до +31 °C. Популярные направления: Канкун с его древними руинами и Тулум с живописными пляжами.

Прямых рейсов нет; перелёт через Турцию стоит от 146 000 ₽. Электронная виза даёт возможность оставаться до 180 дней. Небольшие апартаменты в Канкуне можно снять за 600-800 $ в месяц.

Таиланд

Здесь высокий уровень сервиса и безопасности. С декабря по февраль температура около +30 °C, а вода в море достигает +26…+29 °C. Идеальные места для зимовки — Пхукет и Панган.

Прямой рейс из Москвы в Пхукет или Бангкок стоит от 114 000 ₽. Перелеты с пересадками дешевле — от 54 000 ₽. Цены варьируются, но можно найти хорошие предложения на апартаменты и кондо.

Уточнения

Ме́ксика  — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой.

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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