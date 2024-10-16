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Осень — время путешествий: топ-5 направлений в России

1:36
Туризм

Не стоит отказываться от поездок осенью! В России можно найти множество интересных мест для отдыха на любой вкус и бюджет. Мы собрали список из пяти привлекательных направлений, где туристический сезон продолжается.

Осень — время путешествий: топ-5 направлений в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Дагестан — гармония природы и культуры

Погрузитесь в атмосферу Дагестана. Это уникальное путешествие позволит вам насладиться местными достопримечательностями и узнать культуру региона.

2. Северная Осетия — горные приключения

Горы Северной Осетии ждут вас! За 38 200 ₽ можно провести 5 дней в окружении потрясающих природных ландшафтов и исторических памятников.

3. Териберка — увидеть северное сияние

Проведите три дня в Териберке и насладитесь зрелищем северного сияния. Все включено за 38 000 ₽ — отличный выбор для ценителей необычных явлений природы.

4. Калининград — на берегу Балтики

Калининградская область идеальна для осенних прогулок. В этом регионе комфортная погода (+18…+19 ℃) и меньше туристов, что позволяет спокойно исследовать городские достопримечательности и побережье.

5. Карелия — край тысячи озёр

Карелия — это настоящая находка для любителей природы. Горный парк Рускеала и объекты ЮНЕСКО, такие как музей-заповедник "Кижи", делают поездку незабываемой. Всего 4-5 часов на поезде из Санкт-Петербурга!

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия  — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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