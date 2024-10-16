Отдых во Владивостоке подорожает: новый туристический налог уже в 2025 году

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году во Владивостоке планируют ввести туристический налог на период высокого сезона — с 1 июля по 30 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщило Министерство туризма Приморья. Ранее городская мэрия анонсировала планы по внедрению туристического налога, подготовив соответствующий проект муниципального правового акта (МПА).

Согласно проекту, налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги.

Размер налога будет постепенно увеличиваться: в 2025 году он составит 1%, в 2026 — 2%, в 2027 — 3%, в 2028 — 4%, а с 2029 года — 5% от налоговой базы. По предварительным расчётам, доход в городской бюджет от этой статьи составит более 75 миллионов рублей в 2025 году.

Министерство туризма Приморья уточнило, что налог будут платить только те компании и предприниматели, чьи объекты включены в специальный реестр.

По словам министра туризма Приморья Натальи Набойченко, которые приводятся в сообщении, за счет средств, получаемых от уплаты туристического налога, во Владивостоке будут благоустраиваться места туристического притяжения и объекты показа.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.

