Отдых во Владивостоке подорожает: новый туристический налог уже в 2025 году

В 2025 году во Владивостоке планируют ввести туристический налог на период высокого сезона — с 1 июля по 30 сентября.
Об этом сообщило Министерство туризма Приморья. Ранее городская мэрия анонсировала планы по внедрению туристического налога, подготовив соответствующий проект муниципального правового акта (МПА).
Согласно проекту, налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги.
Размер налога будет постепенно увеличиваться: в 2025 году он составит 1%, в 2026 — 2%, в 2027 — 3%, в 2028 — 4%, а с 2029 года — 5% от налоговой базы. По предварительным расчётам, доход в городской бюджет от этой статьи составит более 75 миллионов рублей в 2025 году.
Министерство туризма Приморья уточнило, что налог будут платить только те компании и предприниматели, чьи объекты включены в специальный реестр.
По словам министра туризма Приморья Натальи Набойченко, которые приводятся в сообщении, за счет средств, получаемых от уплаты туристического налога, во Владивостоке будут благоустраиваться места туристического притяжения и объекты показа.
Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.
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