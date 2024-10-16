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Власти Праги объявили войну "алкогольному туризму"

2:08
Туризм

Городские власти Праги приняли решение запретить организованные ночные туры по пивбарам для туристов после 22:00. Этот шаг, утверждённый городским советом, вступит в силу сразу после публикации в Сборнике правовых норм.

Власти Праги объявили войну "алкогольному туризму"
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Район исторического центра Праги, наиболее пострадавший от шума и беспорядков, вызванных пьяными туристами, давно нуждался в таких мерах, согласно изданию Brno Daily.

Заместитель мэра Праги Зденек Гриб отметил, что решение было согласовано с администрацией города, компанией Prague City Tourism и лицензированными гидами, которые смогут продолжать свою работу с 6:00 утра до 22:00 вечера. Заместитель мэра Иржи Поспишил также подчеркнул, что гиды не возражали против этого решения.

Запрет был введён через изменение рыночного регламента города, который определяет места для коммерческой деятельности.

Новое правило запрещает "передвижное предоставление услуг", включая походы по пивбарам, за исключением экскурсий в дневное время с лицензированным гидом. Они также выразили обеспокоенность тем, что группы пьяных туристов наносят ущерб репутации Праги.

Однако не все поддержали это решение. Агентство развлечений Prague Pub Crawl, организующее ночные туры по барам, раскритиковало новый запрет, заявив, что их клиенты проводят минимальное время на улице, а гиды строго следят за соблюдением тишины после 22:00.

По их мнению, этот шаг был популистским и не решает реальных проблем города, таких как нехватка муниципальных полицейских для поддержания порядка ночью.

Прага давно борется с проблемой "алкогольного туризма", при котором туристы приезжают ради дешёвого алкоголя. В прошлом году в пражских отелях и гостевых домах остановились 7.4 млн туристов, что на 25% больше, чем годом ранее, согласно данным Чешского статистического управления.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Население: 1,331 млн человек (2021 год). Расположен на берегах реки Влтавы в сорока километрах от её впадения в Лабу.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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