Черное море дешевеет: туры в Сочи падают в цене на 10%

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сентябре российские туристы столкнулись с существенным ростом цен на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах и Египте — популярных зимних курортах.

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Согласно данным Росстата, стоимость поездок в ОАЭ увеличилась на 21.1% по сравнению с августом, а отдых в Египте подорожал на 18%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в странах Юго-Восточной Азии, где цены выросли на 9.8%, а в странах Средней Азии — на 2.1%. Турция показала минимальный рост в 1.5%.

В то же время стоимость отдыха на черноморских курортах России снизилась: путёвки подешевели на 10.3%, проживание в домах отдыха и пансионатах — на 7.1%, а гостиницы, мотели и хостелы стали дешевле на 1.3-3.4%.

Цены на отдых в санаториях упали на 1.9%, а речные круизы по России — на 1.3%.

Эксперты связывают резкий рост цен на зарубежные направления с ослаблением рубля и увеличенным спросом на отдых за границей.

Волатильность курса стала основным фактором, заставляющим туристов либо искать более доступные варианты отдыха, либо отказаться от зарубежных поездок.

При этом важным моментом стала не только сама отметка в 100 рублей за доллар, но и нестабильность курса, которая усложняет планирование зимних отпусков.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

