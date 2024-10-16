Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян ждёт подорожание крепкого алкоголя
Как избежать травм в зале: топ-3 опасных упражнения для новичков
Овечкин достиг исторического рубежа: 700 голов и 700 передач в НХЛ
Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза
Как определить возраст собаки: секреты, которые должен знать каждый владелец
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Российский автодилер предлагает эксклюзивный Audi RS 7 под заказ
Влияние цвета на интерьер: как правильно сочетать оттенки
Советы по интерьеру: как добавить тёплые акценты в холодный интерьер

Черное море дешевеет: туры в Сочи падают в цене на 10%

1:45
Туризм

В сентябре российские туристы столкнулись с существенным ростом цен на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах и Египте — популярных зимних курортах.

Черное море дешевеет: туры в Сочи падают в цене на 10%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным Росстата, стоимость поездок в ОАЭ увеличилась на 21.1% по сравнению с августом, а отдых в Египте подорожал на 18%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в странах Юго-Восточной Азии, где цены выросли на 9.8%, а в странах Средней Азии — на 2.1%. Турция показала минимальный рост в 1.5%.

В то же время стоимость отдыха на черноморских курортах России снизилась: путёвки подешевели на 10.3%, проживание в домах отдыха и пансионатах — на 7.1%, а гостиницы, мотели и хостелы стали дешевле на 1.3-3.4%.

Цены на отдых в санаториях упали на 1.9%, а речные круизы по России — на 1.3%.

Эксперты связывают резкий рост цен на зарубежные направления с ослаблением рубля и увеличенным спросом на отдых за границей.

Волатильность курса стала основным фактором, заставляющим туристов либо искать более доступные варианты отдыха, либо отказаться от зарубежных поездок.

При этом важным моментом стала не только сама отметка в 100 рублей за доллар, но и нестабильность курса, которая усложняет планирование зимних отпусков.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему
Авто
Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов с КНДР Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Дочь Клинта Иствуда арестовали из-за нападения на возлюбленного
Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП
Тромбы под наблюдением: два ключевых сигнала, которые нельзя игнорировать
Быстрый ужин с лисичками: рецепт с пастой и сливочным маслом
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов с КНДР
Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли
Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ
Эмбарго не мешает ЕС закупать российское топливо рекордными объёмами
Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер
Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.