Россияне станут массово бронировать новогодние туры после первого снега — эксперт

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что россияне будут массово бронировать новогодние туры в период с 20 октября по 20 ноября. Об этом он рассказал изданию "TourDom".

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По словам эксперта, до недавнего времени туристы не проявляли большого интереса к новогодним датам, поскольку осень в столице России была тёплой. Однако после выпадения первого снега ситуация изменится.

"Это сигнал для горнолыжников — пора доставать лыжи и планировать зимний отдых", — заявил Сергей Ромашкин.

Он уточнил, что сейчас на зимние даты распродано не более 20-30% мест в отелях. Тем не менее, по мнению эксперта, туристам не следует затягивать с бронированием средств размещения, поскольку в декабре мест в гостиницах уже не останется.

Ранее Pravda.Ru писала, почему новогодние туры лучше бронировать заблаговременно.