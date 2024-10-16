Россияне станут массово бронировать новогодние туры после первого снега — эксперт

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что россияне будут массово бронировать новогодние туры в период с 20 октября по 20 ноября. Об этом он рассказал изданию "TourDom".
По словам эксперта, до недавнего времени туристы не проявляли большого интереса к новогодним датам, поскольку осень в столице России была тёплой. Однако после выпадения первого снега ситуация изменится.
"Это сигнал для горнолыжников — пора доставать лыжи и планировать зимний отдых", — заявил Сергей Ромашкин.
Он уточнил, что сейчас на зимние даты распродано не более 20-30% мест в отелях. Тем не менее, по мнению эксперта, туристам не следует затягивать с бронированием средств размещения, поскольку в декабре мест в гостиницах уже не останется.
Ранее Pravda.Ru писала, почему новогодние туры лучше бронировать заблаговременно.
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